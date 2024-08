Milena Zárate arremete contra Greissy Ortega tras su regreso a Perú: "Conmigo no vuelve a contar"

El enfrentamiento entre las hermanas Milena Zárate y Greissy Ortega parece no tener fin. Luego del sorpresivo regreso de Greissy a Perú, Milena no se quedó callada y lanzó duras críticas contra su hermana, dejándola en claro su postura y desatando la polémica en el mundo del espectáculo.

Milena Zárate fue directa y sin filtros durante una entrevista con Magaly Medina, donde dejó claro lo que piensa sobre el retorno de Greissy al Perú.

Lo que más ha indignado a Milena es que, según ella, su hermana no piensa en sus hijos al tomar decisiones.

Durante la conversación, Milena dejó claro que ya no considera a Greissy como parte de su familia. En un audio enviado a la producción del programa, Milena se pronunció al respecto con dureza.

"Ella no es familia mía y no vuelve a entrar en mi vida" , dijo. La modelo y cantante fue contundente al mencionar que solo se preocuparía por los hijos de Greissy si fuera necesario, pero no por su hermana. "Si se está muriendo de sed, de mí no recibe ni una gota de agua. Conmigo ya no vuelve a contar" , sentenció.

Por último, Milena Zárate criticó el hecho de que su hermana haya vuelto enamorada y que ya tenga una pareja anunciada en los medios.

"Imagínate, me voy por un 'man' y me devuelvo por otro. Ella no va a poder seguir jugando con la vida de los niños, y de verdad, si yo me pongo así no es por ella; a mi me vale de vedad. Si ella se quiere tirar de un quinto y hacer lo que quiera con su vida, que lo haga. No puede seguir arrastrando a los niños; pero veamos hasta donde es capaz de llegar y qué pretende hacer con sus hijos", mencionó.