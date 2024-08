Greissy Ortega llegó al Perú con sus hijos: "Esta parte de mi vida se llama felicidad"

A través de sus redes sociales, Greissy Ortega anunció que finalmente logró comprar los pasajes para volver al Perú junto a sus tres hijos después de dos años.

Como se recuerda la hermana de Milena Zárate denunció en reiteradas oportunidades al padre de sus engreídos, Italo Villaseca, de diversos maltratos físicos y psicológicos del que era víctima.

Greissy Ortega llegó al Perú con sus hijos

La colombiana Greissy Ortega cumplió uno de sus sueños, el cual era volver al Perú al lado de sus 3 hijos para darles un ambiente de seguridad y tranquilidad luego de asegurar que su expareja, Italo Villaseca, los sometía a continuos maltratos.

Greissy había pedido ayuda en varias oportunidades, incluso recurrió a Magaly Medina para que pueda financiarle los pasajes, pese a que le extendió la mano decidió no viajar y permanecer en el país extranjero expuesta nuevamente a situaciones de riesgo.

Al cabo de unos meses Greissy reveló que había perdido a su cuarta hija por los maltratos del que era víctima, por ello decidió que no iba a descansar hasta retornar al Perú al lado de sus familiares y amigos más cercanos.

Es así que el día de ayer, Ortega compartió unas historias en sus redes confirmando su llegada al país al lado de sus engreídos.

"Esta parte de mi vida se llama felicidad pura, esa felicidad que tienen recién comienza, los amo", escribió Greissy con una foto de sus hijos ya instalados en el avión.

No descartó volver a Estados Unidos pero ya establecida y con el apoyo que necesita para sacar delante a sus hijos quienes ella considera que se merecen todo.

Asimismo, Ortega agradeció los diversos mensajes que ha recibido de usuarios que le desean lo mejor en esta nueva etapa de su vida donde decidió ponerle un fin a su tormentosa relación para priorizar la estabilidad de sus hijos.

"Es tan increíble llegar a Lima y ver mis redes sociales y ver todo el cariño que nos tienen a mis hijos y a mi. Llegamos bien gracias a Dios. Empieza una nueva vida alejada de todo lo malo y a empezar a construir un comienzo y futuro bonito", agregó Greissy.

Actualmente, Greyssi Ortega ya se encuentra en el Perú junto a sus hijos disfrutando del amor de sus familiares quienes no los veían hace dos años.

Greyssi y la vez que le pidió ayuda a Magaly

El día de ayer 21 de mayo Greyssi Ortega se comunicó con el programa de Magaly TV la firme para pedir ayuda ya que su situación en Estados Unidos cada vez está empeorando.

Ortega afirmó que su expareja ítalo Villaseca ha sido indiferente con la situación ya que ni siquiera se ha preocupado por el bienestar de sus hijos no los iba a visitar y tampoco ha recibido alguna llamada.

Incluso la colombiana aseveró que debió haberle hecho a casa a su hermana Milena y a su madre quien en todo momento le aconsejaron que no era beneficioso que se fuera del país junto a ítalo pese a ello no escuchó a sus familiares.

"Magaly, a mí me duele porque me lo decía Milena, mi mamá, me lo decía todo el mundo: 'no te vayas para allá (Estados Unidos)'. Yo de terca me vine para acá, porque yo no quería dejar mi matrimonio (..) Lleva cuatro meses sin preguntar por mis hijos, yo tengo esas pruebas. No pregunta si comen o no", expresó con la voz entrecortada.

Es así que Greissy pidió la ayuda de Magaly para que pueda retornar al país junto a sus hijos y su situación económica pueda mejorar para así solventar las necesidades básicas de los menores.

"Trabajar para mis hijos y para mí recibir terapias, que siempre las he necesitado, y obviamente también darle la educación que mi hijo, el mayor, necesita por el autismo que él tiene", dijo.

Con la llegada de Greissy Ortega al Perú junto a sus hijos, aprovechará esta nueva oportunidad para trabajar y darles a sus hijos el futuro que se merecen así sea lejos de su padre.