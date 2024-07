¡Escándalo real! Princesa de Dubái, Sheikha Mahra, anuncia divorcio de su esposo mediante Instagram

La princesa de Dubái, Sheikha Mahra, generó polémica a nivel mundial a denunciar su divorcio de su esposo, el pasado martes 16 de julio, mediante su cuenta de Instagram. Aunque ninguna de las dos partes ha vuelto a comentar sobre el tema, los medios internacionales han descartado que se trate de un hackeo a la cuenta de la princesa.

Sheikha Mahra es una de las treinta hijas de Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, actual Ministro de Defensa, primer ministro y Vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos y mandatario de Dubái.

"Mientras estás ocupado con otras compañías, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuidate. Tu exesposa", publicó Sheikha en su cuenta de Instragra, generando asombro.