Paolo Guerrero y su fuerte mensaje tras derrota ante Argentina ¿Se retira de la Selección Peruana?

Tras la derrota de Perú ante Argentina, Paolo Guerrero se pronuncia sobre su futuro en la selección. El capitán, con 40 años y una carrera llena de logros, enfrenta un momento decisivo en su trayectoria. La selección peruana se encuentra en una situación crítica en las Eliminatorias para el Mundial 2026, ocupando el último lugar con solo 7 puntos. Guerrero, quien ha sido un pilar del equipo, reflexiona sobre el partido y su posible retiro.

En una entrevista post-partido, el delantero expresó su frustración por el arbitraje y su compromiso con la camiseta peruana, dejando abierta la posibilidad de continuar, pero sin confirmar su futuro inmediato. Te contamos todos los detalles a continuación.

El encuentro en La Bombonera terminó con un 1-0 a favor de Argentina, lo que dejó a Perú en una posición muy delicada. Ante ello, Paolo Guerrero, al ser consultado sobre el rendimiento del equipo, comentó cómo se sintió con respecto al encuentro, el cual nos posicionó últimos en la tabla.

Esta declaración refleja la frustración del capitán ante lo que considera un trato desigual durante el partido. Al finalizar el encuentro, Guerrero fue claro sobre su futuro en la selección, ya que el panorama actual ha generado incertidumbre entre los hinchas y los seleccionados.

Tras dar sus declaraciones con respecto a la derrota de la Selección Peruana ante Argentina, Paolo Guerrero se mostró frustrado por el resultado. Incluso, considera que su futuro en el equipo no sería claro.

"Hoy no puedo decir que voy a seguir jugando para la selección. Eso sí, yo no soy un cobarde, no me voy a bajar del barco". Estas palabras evidencian su lealtad al equipo, aunque también sugieren que su continuidad no está garantizada. A pesar de la adversidad, el delantero mantiene la esperanza: "Creo que todavía tenemos chances, todo puede pasar. A la selección peruana no se le puede dar por muertos".