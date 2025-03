Actriz de Harry Potter se une a OnlyFans para pagar sus deudas: ¿Qué contenido hará?

Una actriz de Harry Potter ha decidido dar un giro inesperado a su carrera al unirse a OnlyFans con el objetivo de generar ingresos y saldar sus deudas. A pesar de haber participado en una de las sagas más populares del cine, su estabilidad económica no ha sido la esperada, por lo que busca nuevas alternativas.

Se trata de Jessie Cave, quien interpretó a Lavender Brown en Harry Potter y el misterio del príncipe. La británica de 37 años explicó que su contenido en la plataforma será "muy sensual", pero no explícito, ya que estará centrado en su cabello y en atraer a personas con tricofilia, una atracción fetichista por el cabello, un nicho que ha identificado en redes.

"Voy a lanzar una cuenta en OnlyFans relacionada con el pelo y dirigida a quienes tienen ese fetiche", afirmó en su podcast Before We Break Up Again. Sin embargo, precisó que "fetiche no significa necesariamente sexual", dejando en claro que su contenido estará enfocado en sonidos y en la estética de su larga cabellera.