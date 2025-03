JB y Alfredo Benavides protagonizan emotivo momento en hospital: ¿Qué sucedió?

Jorge y Alfredo Benavides, conocidos por interpretar a los entrañables personajes "El Niño Arturito" y "El Niño Alfredito" en el programa "JB en ATV", conmovieron a las redes sociales tras realizar una visita muy especial. Esta vez, los hermanos llevaron alegría a niños internados en un hospital, y su acción quedó registrada en un emotivo video que rápidamente se viralizó.

Un video viral en redes sociales muestra a los humoristas ingresando a una habitación de hospital para sorprender a unos niños internado. La grabación, compartida por la usuaria Milagros Sangay, estuvo acompañada de un mensaje conmovedor que rápidamente llamó la atención.

"Si nunca has llorado en una sala de hospital pidiéndole a Dios un milagro para que no se lleve a la persona que amas, no sabes lo que es sufrir", se lee en el post.

El noble gesto de los Benavides generó una ola de reacciones positivas por parte de sus seguidores, quienes elogiaron la acción de los comediantes. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que ninguno de ellos difundió el momento en sus redes sociales, lo que reforzó la autenticidad de su generosidad.

Por otro lado, Alfredo Benavides volvió a referirse a su experiencia con la banda gástrica, una cirugía a la que se sometió hace nueve años cuando llegó a pesar 157 kilos. Aunque inicialmente bajó hasta menos de 90 kilos, la transformación no lo convenció del todo.

"Hace nueve años me hice la banda gástrica. Llegué a pesar menos de 90 kilos y cuando me miraba al espejo no me reconocía. Aprendí a comer para engordar", reveló.