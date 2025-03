Evelyn Vela respalda comentario que deja mal a Melissa Klug: "Era verdad lo que dijo la López"

Parece que la amistad entre Evelyn Vela y Melissa Klug llegó a su fin. Luego de las explosivas declaraciones de Pamela López en "El Valor de la Verdad", donde afirmó que la 'Blanca de Chucuito' tuvo un romance con Christian Cueva, la 'Reina del Sur' sorprendió al dar 'like' a un comentario que apoya la versión de Pamela. Este gesto ha desatado revuelo en redes, donde muchos creen que Evelyn ya no está del lado de su examiga.

Evelyn Vela ya no defiende a Melissa Klug

Todo comenzó cuando Pamela López, esposa de Christian Cueva, contó en "El Valor de la Verdad" que el futbolista y Melissa Klug habían tenido algo más que una simple amistad. Este tema encendió las redes y muchos seguidores cuestionaron a Evelyn Vela por no defender a su antigua amiga.

Una usuaria de Instagram le escribió: "Melissa se molestó contigo porque no la defendiste cuando se tocó el tema de Cueva, pero ¡qué podías defender si era verdad todo lo que dijo la López! Ahora qué dirá Samahara, ya que se digna de los 'códigos' y las 'amantes'".

Evelyn apoya polémico comentario en contra de Melissa Klug. (Ric La Torre)

Lo que nadie esperaba es que Evelyn Vela le diera 'like' a ese comentario, dejando en evidencia que no cree en la versión de Melissa Klug y, al contrario, respalda lo dicho por Pamela López. Este gesto no pasó desapercibido, y las redes estallaron con comentarios sobre la posible traición entre amigas.

Samahara Lobatón acusó a la hija de Evelyn Vela

Pero el escándalo no termina ahí. Ese comentario, que Evelyn Vela dio 'like', hace clara referencia a lo que se destapó hace algunas semanas. Sucede que Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, sacó a la luz un nuevo motivo por el que su familia se alejó de Evelyn Vela.

Según la influencer, el distanciamiento no solo fue por el caso de Christian Cueva, sino porque Anne Thorsen, hija de Evelyn, se metió con el exnovio de Melissa Lobatón.

"La hija de Evelyn se metió con el exenamorado de mi hermana. Nosotras hemos crecido juntas toda la vida. Pese a que Evelyn y mi mamá hayan tenido sus diferencias en algún momento, mi mamá jamás se alejó de sus hijos, y ella sabía que este chico era enamorado de mi hermana", reveló Samahara en una entrevista con "América Hoy".

Además, la influencer aseguró que Melissa Lobatón enfrentó a Anne, pero ella negó todo. Esto provocó que la familia de Klug decidiera alejarse de Evelyn y su entorno.

"¿Qué se puede esperar si, en verdad, no tiene códigos?", cuestionó Samahara. Incluso, criticó a Anne Thorsen por haber sido coronada Miss Teen: "Yo no sé cómo Jessica puede tener como Miss a alguien que le quite el novio a una familiar, literalmente. ¿Qué clase de Miss? ¿Qué clase de ejemplo quiere dar?", sentenció.

De esta manera, Evelyn Vela dejó de apoyar a Melissa Klug desde ya hace tiempo, y la situación con sus hijas, que no respetaron ciertos códigos, sería similar a lo que pasó entre Cueva y Jefferson Farfán, ya que Melissa Klug es la ex de este último. Por eso, Vela decidió respaldar el polémico comentario.

¿El fin de una amistad?

Evelyn Vela y Melissa Klug fueron inseparables durante años, pero este escándalo parece haberlas distanciado definitivamente. En más de una ocasión, Evelyn ha dado señales de que ya no tiene la misma relación con Klug, y este último gesto en redes lo confirmaría.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Mientras algunos creen que Evelyn solo quiso ser honesta, otros piensan que fue desleal con su examiga.

Hasta ahora, Melissa Klug no se ha pronunciado sobre el 'like' de Evelyn, pero muchos esperan que pronto rompa su silencio y aclare si realmente existió algo más que una amistad con Christian Cueva.