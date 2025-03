Evelyn Vela se pronuncia tras revelaciones de Pamela López en 'El Valor de la Verdad': ¿Qué dijo?

Las declaraciones de Pamela López en 'El Valor de la Verdad' sobre presuntos encuentros íntimos entre Melissa Klug y Christian Cueva han causado un gran revuelo. En medio de esta controversia, Evelyn Vela, ex amiga de la 'Blanca de Chucuito', sorprendió con sus declaraciones tras ser consultada por la situación.

En una reciente emisión de 'Amor y Fuego', Evelyn Vela fue abordada para dar su opinión luego de que Pamela López expusiera presuntas conversaciones entre Melissa Klug y Christian Cueva. Sin embargo, la empresaria optó por mantenerse al margen y no involucrarse en el escándalo.

"No puedo meterme en ese lío porque no es mío, ¿qué puedo decir de eso? No es mi problema, yo estoy fuera de todo escándalo, no sé nada", declaró Vela, dejando en claro que prefiere no opinar sobre la situación de su ex amiga.