Alejandra Baigorria niega que viaje de Said Palao sea su despedida de soltero: "Tan aburrida"

Alejandra Baigorria, reconocida empresaria y figura de la televisión, aclaró los rumores sobre el reciente viaje de Said Palao y sus amigos a Chile. En una entrevista en el programa "Amor y Fuego", Alejandra afirmó que ese viaje no era la despedida de soltero de Said.

Alejandra niega que viaje sea despedida de soltero de Said

Alejandra explicó que Said decidió tomarse unos días de vacaciones junto a sus amigos Mario Irivarren, Hugo García, Patricio Parodi y Piero Arenas.

"No creo que esa sea su despedida de soltero tan aburrida. Todos se han ido a pasar vacaciones, se han ido a divertir un rato los chicos", dijo la empresaria.

La 'Gringa de Gamarra' dejó en claro que apoya totalmente a Said en su decisión de pasar tiempo con sus amigos.

"Está bien que se diviertan, así son los chicos, ¿no? Cuando salen, cuando están juntos, parecen niños. Para eso es la vida, para divertirse, la vida es una", manifestó Alejandra.

Alejandra enfatizó que es importante hacer cosas que nos hagan felices y que Said y sus amigos siempre han compartido buenos momentos tanto dentro como fuera del programa de televisión en el que participan.

"Imagínate si vamos a vivir haciendo lo que no nos hace felices. Ellos la pasan bien, se divierten, son amigos de mucho tiempo, comparten mucho en el programa", agregó.

Preparativos para la boda

Alejandra Baigorria se encuentra en medio de los preparativos para su boda con Said Palao. La empresaria reveló que todavía no ha elegido su vestido de novia porque las tendencias cambian rápidamente, pero ya tiene sus zapatos, incluidas unas zapatillas para bailar durante la fiesta.

"El vestido todavía no lo he visto, lo voy a ver un poco más cerca porque tú sabes que las tendencias cambian, entonces el vestido lo estoy dejando más para el final", comentó.

Sobre la organización de su boda, Alejandra admitió que no está nerviosa, sino más bien ansiosa por que todo salga perfecto.

"No soy muy nerviosa con el tema, soy más ansiosa. Quiero que salga todo perfecto porque ese es mi carácter, es como que me desespero un poco. Me gusta que todo esté recontra calculado, perfecto, que todo salga tal cual lo pensé, sobre todo me preocupo porque la gente la pase bien, eso es lo complicado", indicó.

Alejandra Baigorria y Said Palao siguen adelante con sus planes de boda y, aunque Said haya decidido tomarse unas vacaciones con sus amigos, la empresaria apoya completamente su decisión. Para Alejandra, lo más importante es que todos disfruten y sean felices en cada etapa de sus vidas.

Alejandra y Said continúan demostrando que su relación es sólida y llena de amor. La pareja está emocionada por su futuro juntos y se están tomando el tiempo necesario para asegurarse de que su boda sea perfecta y que todos sus seres queridos disfruten del gran día. Con la boda a la vuelta de la esquina, Alejandra y Said están listos para comenzar este nuevo capítulo de sus vidas con mucha ilusión y alegría.