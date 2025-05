Alejandra Baigorria y Said Palao se separarían por un tema familiar, revela Agatha Lys: "Van a tener distanciamientos"

Ha pasado una semana desde que Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron acompañados de sus seres queridos y actualmente, están disfrutando de la luna de miel. Ahora, una tarotista ha visto en el futuro de la pareja que tendrían varios distanciamientos.

En el programa de 'Amor y Fuego', tarotista Agatha Lys estuvo leyendo las cartas a los recién casados para ver el futuro que tendrían juntos como esposos. Ante esto, terminó revelando que Alejandra Baigorria y Said Palao enfrentarían problemas que los llevaría a distanciarse en varias ocasiones.

Aunque la vidente expresó que tendrían varias separaciones, ambos aún lucharían por mantener su matrimonio juntos. Revela que la pareja lucharía por su amor y por su compromiso.

"'Me caso con él, pero no con su familia'. Sí me caso con la familia porque la familia influye (...) aquí hablamos de cosas mayores. Lo que yo veo es que ellos van a tener varios problemas, inclusive van a tener distanciamientos, tipo separaciones, que por ahí se van a filtrar, pero los veo luchando por su amor, por seguir, por su compromiso", expresó.