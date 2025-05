¿Pamela López formaría parte de Alma Bella? Esta fue la contundente respuesta de Nilver Huárac

En los últimos meses, Pamela López ha estado involucrada en la música ya sea en la salsa, cumbia y ahora, reggaetón. Ante estos indicios de querer ser artista, Nilver Huárac responde ante la cuestión de si invitaría a formar parte de Alma Bella.

Durante el programa de 'La Noche Habla', tuvo de invitado a Nilver Huárac en el set y llegó para hablar sobre sus exintegrantes de Alma Bella, que ahora vienen brillando con fuerza. Es entonces cuando la popular Tilsa Lozano le hace la pregunta de si invitaría a Pamela López a formar parte de la agrupación de cumbia.

"Oye Nilver, no te parecería una buena idea hacerle casting a Pamela López?" , le pregunta Tilsa Lozano y Nilver Huárac le pregunta: "¿Canta?" , pero le responde: "No importa, pero baila pues".

Ante esta pregunta, Nilver Huárac deja en claro que las personas que ingresan a su agrupación de cumbia tienen talento ya sea para el canto el baile. Al parecer, la aún esposa de Christian Cueva no tendría no sería considerada por el reconocido artista.

"No, acá la que canta, canta y la que baila, baila (la ponemos de bailarina) la que no canta, no canta, así que no. Alma Bella es sinónimos de talentos", señaló enérgicamente sobre su punto resaltando el talento de las antiguas integrantes.