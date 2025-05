Mónica Cabrejos aconseja a Flor Polo tras ser abandonada en plena calle por su pareja: "Eso es inaceptable"

Hace unos días, Florcita Polo fue captada con Luiggi Yarasca ingresando a un hotel en San Juan de Miraflores y al salir, casi es abandonada por este hombre. Esta actitud fue duramente criticada por Mónica Cabrejo y le da un consejo a la hija de Susy Díaz.

Mónica Cabrejos critica a la pareja de Florcita

En el programa de Magaly Medina, Mónica Cabrejos estuvo de invitada para hablar sobre varios personajes de la farándula. Es así como al recordar lo sucedido con Florcita Polo y su pareja Luiggi Yarasca, causó una indignación de la artista afirmando que es algo inaceptable que un hombre casi abandona a su pareja en un hotel haciendo que la hija de Susy Díaz casi salga corriendo.

"En el caso de Flor creo que ella se ha preocupado mucho en la parte física y no la parte interna, de madurez y conocimiento. No se reconoce como merecedora de un trato adecuado. El jovencito puede ser pobre, puede llevarte al hotel de 30 soles, puede sacar en mototaxi, puede invitarte tu emoliente, lo que no puede hacer es subirse al carro y que tú vayas detrás de él corriendo, eso es inaceptable. Eso no lo tiene que permitir", expresó.

Le manda un consejo

Después de ello, Mónica Cabrejos comenta que puede aceptar que una persona pueda no tener el dinero suficiente para llevarla a un reconocido hotel, pero no que la trate mal. Así mismo, le aconseja a Florcita Polo que por más enamorada que esté de su nueva pareja, no debe permitir esos malos tratos.

"Yo te acepto que esté con el misio, lo que no te acepto es que el misio te trate como si la misia fueras tú. Va en el carro, el hombre se sube y la deja en ese barrio, sale y corre al carro. Eso no debes permitir no importa cuánto tenga en el bolsillo. El buen trato no está sujeta al dinero. El enamorado de Florcita ni siquiera puede cerrarle la puerta del carro donde ella va a subirla. No mana, ahí no es, por mucho que te guste", añadió.

Finalmente, Mónica Cabrejos afirma que aquella persona que está saliendo con Florcita Polo no debería tratarla así, ya que supuestamente estarían saliendo. Además, de que la hija de Susy Díaz debería hacerse respetar para no pasar por estos casos que anteriormente ya ha ocurrido con sus exparejas y hacer un cambio.