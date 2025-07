Alfredo Benavides responde si sus hijos son inversionistas de su circo y bromea: "No tengo hijos, son mis primos"

¡Tremendo momento en vivo! Alfredo Benavides estuvo como invitado en el programa "Magaly TV La Firme" y no pudo evitar responder con humor una pregunta: ¿Sus hijos están detrás del circo del 'Niño Alfredito'? El artista caracterizado del mencionado personaje contestó sin filtros y con humor.

Alfredo Benavides, conocido por su personaje del 'Niño Alfredito', estuvo de invitado en el programa de Magaly Medina, "Magaly TV La Firme", y no se salvó de una curiosa pregunta. ¿Sus hijos están detrás del famoso circo que lleva su personaje? La respuesta sorprendió a todos y sacó carcajadas.

Pero Alfredo Benavides, bien metido en su personaje del 'Niño Alfredito', respondió con picardía que no era sus hijos, sinos sus "primos".

"No mis hijos son... Yo no tengo hijos, primer lugar". Magaly, un poco confundida, le dijo: "¿Cómo que no?", y él no dudó en seguir con el juego: "No, yo soy niño". "Ay, perdón", respondió la conductora, entre risas. La confusión sobre el parentesco siguió. Magaly intentó aclarar diciendo: "Oh, son tus sobrinos. Tus sobrinos", pero Benavides la corrigió una vez más: "Mis primos, mis primos". "Son tus primos. Ay, perdona, me confundí con el parentesco. Yo soy muy mala para parentescos", admitió la 'Urraca'.