Mariella Zanetti ganó S/20 mil en EVDLV: Las 18 preguntas que respondió sobre Tula Rodríguez, Chibolín y más

Mariella Zanetti se sentó en la temida silla roja de "El Valor de la Verdad" y respondió 18 preguntas que sacaron a la luz los momentos más dolorosos, polémicos y sorprendentes de su vida. La actriz decidió retirarse antes de la pregunta 19 y se llevó S/20 mil soles, tras una noche intensa llena de emociones.

La actriz y excongresista Mariella Zanetti estuvo en "El Valor de la Verdad" y dejó al público con la boca abierta. Con un recorrido por su vida lleno de momentos tristes, controversias y hasta anécdotas increíbles, la exvedette contestó 18 preguntas y se retiró con S/ 20 mil soles.

El programa empezó con fuerza, con un pico entre Mariella y Beto Ortiz. Desde su vida amorosa hasta los momentos más duros de su infancia, Mariella Zanetti abrió su corazón y dejó claro que detrás de la figura pública hay una mujer que ha vivido de todo. Estas fueron las 18 preguntas y respuestas:

Pregunta 1: ¿Amenazaste a tu ex, el alcalde, con no juramentar si se involucraba con Chibolín?

Respuesta: Sí. (Verdad). Mariella reveló que cuando estaba a punto de juramentar como regidora, le advirtió a su pareja que no lo haría si seguía involucrado con Chibolín. Esta situación la tenía incómoda y prefirió marcar distancia.

Pregunta 2: ¿Extorsionó Chibolín al alcalde Gómez Baca?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que su entonces pareja fue víctima de una extorsión. Le pidieron 30 mil soles para no hacer pública su relación con el polémico personaje de televisión.

Pregunta 3: ¿Ganaste 16 mil dólares en un solo día?

Respuesta: Sí. (Verdad). Durante su etapa como bailarina, Mariella logró reunir esa cantidad gracias a varias presentaciones. Incluso, dijo que Oscar D'León quiso conocerla.

Pregunta 4: ¿Te gustaba que le dijeran 'mantenido' a Farid?

Respuesta: Sí. (Verdad). Confesó que usaba ese apodo para llamar la atención del padre de su hija, ya que no sentía que él estuviera presente como debía.

Pregunta 5: ¿Te ofreció Acuña que fueras su vicepresidenta?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reveló que Virgilio Acuña, hermano de César Acuña, le propuso ese cargo, pero no aceptó porque no le convenció del todo la propuesta.

Pregunta 6: ¿Te denigraban por ser vedette?

Respuesta: Sí. (Verdad). Mariella recordó que cuando incursionó en la política fue duramente criticada y discriminada solo por su pasado artístico.

Pregunta 7: ¿Botó Carlos Álvarez a Tula y a ti por negarse a ir a una fiesta de Alejandro Toledo?

Respuesta: Sí. (Verdad). Afirmó que las sacaron del canal por no asistir a una fiesta organizada por el expresidente. Desde entonces, dejaron de recibir su pago.

Pregunta 8: ¿Copió un congresista tu proyecto de Ley?

Respuesta: Sí. (Verdad). Dijo que el congresista Segundo Montalvo le robó una propuesta para implementar exámenes psicológicos antes del matrimonio.

Pregunta 9: ¿Te han hecho brujería?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que una señora le dijo haber visto su foto boca abajo en la casa de un brujo. Eso la dejó muy impactada.

"Tenía una pollería y una vez se me acerca un señora y me dice: 'Estuve en el Callao. Me fui a verme donde un brujo y tenía una foto tuya de cabeza. Y yo pregunté y me dijo: La quieren muerta'. Yo me quedé sorprendida", dijo Mariella.