Mariella Zanetti confiesa que perdió un hijo con su pareja Javier Blondet: "Fue traumático"

Mariella Zanetti no pudo evitar conmoverse en "El Valor de la Verdad", donde compartió uno de los momentos más dolorosos de su vida. La actriz y exvedette reveló que perdió un hijo cuando tenía 38 años, fruto de su relación con el empresario Javier Blondet.

Mariella Zanetti recordó uno de los momentos más duros de su vida. En su paso por "El Valor de la Verdad", la actriz reveló que perdió un hijo cuando tenía 38 años. Con la voz entrecortada, contó que fue una experiencia muy dolorosa y que la marcó para siempre.

Durante la entrevista, Beto Ortiz le preguntó directamente si su hijo había llegado a nacer. Mariella, visiblemente afectada, respondió que no, y fue ahí donde abrió su corazón para contar lo que vivió junto a su pareja, el empresario Javier Blondet.

"Fue antes de tener a mi último hijo, por eso yo digo que él es mi niño arcoíris (...) Quedé embarazada, pero el embarazo no se pudo lograr y me tuvieron que hacer un legrado, fue muy doloroso. Yo tenía 3 meses más o menos, un poco más" , explicó.

Estaba ilusionada con ser mamá otra vez. La exvedette confesó que la noticia de su embarazo la llenó de emoción, sobre todo porque ya tenía una hija, Gamille, y pensaba que ese sería su último intento para tener otro bebé.

"Tenía mucha ilusión porque yo tenía ya a Gamille y siempre decía que 'hasta los 40, y si no tenía hijos, ya no más'. Salgo embarazada, tenía 38 años y estaba ilusionada porque dije 'ya, aquí es' y lo perdimos" , dijo con mucha tristeza.

Mariella contó que tanto ella como su esposo vivieron este episodio con mucho dolor, y que lo más duro fue el procedimiento médico que le hicieron después.

El diagnóstico fue devastador. Zanetti también reveló lo que el doctor le dijo cuando le explicaron por qué no se logró el embarazo.

"Me dijo (el doctor) que estaba mal, esta fuera de... estaba formándose mal" , reveló. A pesar de que esa información fue muy dura de recibir, entendió que fue una decisión médica necesaria.

Su hijo es su angelito. Aunque han pasado los años, Mariella asegura que ese bebé siempre estará en su corazón y que lo siente como su ángel protector.

"(¿Cómo definirías el afecto que sientes hacia un hijo que no nació, que no llegaste a conocer; sin embargo, es producto del amor? ¿Cómo definir ese amor abstracto?) Lo sentí como un angelito que siempre me va a cuidar", contó conmovida.