Mariella Zanetti impacta al confesar que sufre de epilepsia: "Me puede pasar en cualquier momento"

¡Fuerte confesión! Mariella Zanetti dejó a muchos con la boca abierta en "El Valor de la Verdad" al hacer una confesión que nadie se esperaba. La actriz reveló que sufre de epilepsia, una enfermedad silenciosa que puede afectarla en cualquier momento. Lo contó con sinceridad, y hasta con algo de humor, pero dejando claro que no es un tema menor. ¿Qué más dijo? Aquí te lo contamos todo.

Mariella Zanetti revela que sufre de epilepsia

La actriz y exvedette Mariella Zanetti sorprendió a todos durante su participación en "El Valor de la Verdad" al contar por primera vez que padece epilepsia, un tipo especial llamado "mal menor" o de "ausencias". Esta enfermedad le provoca desconexiones breves del entorno, que pueden pasar desapercibidas para muchos.

En la pregunta 14 del programa, Beto Ortiz le consultó directamente: "¿Sufres de epilepsia?", y ella respondió con un claro "Sí". La respuesta fue confirmada como verdad.

"De repente cuando se habla de epilepsia, unos se imaginan a una persona convulsionando en el piso, pero no necesariamente. El tipo que yo tengo se llama el mal menor, es una epilepsia interna. Como que te quedas dormida, pero con los ojos abiertos, como (que me dan) ausencias... (¿Te puede pasar ahorita por ejemplo?) Me puede pasar en cualquier momento", explicó Mariella.

La comediante detalló que muchas veces parece que se queda en blanco y que sus amigos ya reconocen cuando le pasa por su mirada o por el balbuceo repentino.

"Me quedo callada, normalmente reconocen por mi mirada que queda un poco adormecida. También comienzo a balbucear ciertas palabras. Se me va el internet, como dicen mis amigos. Se me va el wifi", contó entre risas, pero dejando claro que no es algo menor.

Incluso, Beto Ortiz le recordó que uno de esos episodios ocurrió mientras conversaban en la preentrevista del programa. Mariella lo confirmó.

Peligros ocultos

La actriz también reveló que ha tenido episodios en situaciones complicadas, como manejando un auto. Recordó un momento en el que un reportero tuvo que tomar el control del volante.

"Uno puede estar hablando conmigo y de repente me voy. Y cuando regreso, no recuerdo qué estaba diciendo. A veces tengo que preguntar: '¿en qué estábamos?'", relató.

Además, explicó que el estrés y el alcohol son factores que empeoran su condición. Dijo que una vez, tras beber con un amigo, sufrió múltiples crisis seguidas.

"Tuve una cada minuto. Era tanto el esfuerzo físico que terminé agotada. La única forma de calmarme fue dormir profundamente", confesó.

A pesar de que la epilepsia que padece es considerada leve, Mariella Zanetti dejó claro que no se debe subestimar. Puede pasar en cualquier momento y es muy riesgosa si no se controla. Ella ha aprendido a cuidarse y evitar ciertos hábitos.

"Hay cosas que sé que no debo hacer. El alcohol en exceso me provoca crisis. Tengo que ser muy cuidadosa", concluyó.

Sin duda, la revelación de Mariella Zanetti sorprendió a muchos. Contar que sufre de epilepsia y que le puede dar en cualquier momento no es fácil, pero ella lo hizo con valentía y hasta con un poco de humor. Esta confesión no solo mostró su lado más humano, sino también sirvió para crear conciencia sobre una enfermedad que muchos no entienden del todo. ¡Fuerza, Mariella!