Almendra Gomelsky revela mal momento con Yola Polastri: "Me dijo que no me acerque a ella"

Yola Polastri es un símbolo de la televisión peruana, y a pesar de que muchos han expresado afecto por ella durante su hospitalización en estos últimos días, Almendra Gomelsky compartió una mala experiencia que vivió con ella en el pasado.

En una reciente entrevista con Verónica Linares, la presentadora de televisión dio detalles sobre este momento. Conoce más de esta historia en la siguiente nota.

Almendra Gomelsky revela que tuvo un mal momento con Yola Polastri

Durante una entrevista con Verónica Linares, Almendra Gomelsky recordó una experiencia que tuvo con Yola Polastri, la reconocida presentadora infantil, quien actualmente está en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital local después de sufrir un derrame cerebral.

Cabe resaltar que esto no significa que la presentadora de televisión no admire a Yola Polastri, pues también remarcó que era bastante fan de ella. "Yo era fan número 1 de Yola, me moría por sus programas... ahora nos odia, no nos quiere", dijo la exconductora de Nubeluz para el podcast de Verónica Linares.

"Me dijo que no me acerque a ella, que la presente de lejitos", señaló ante la sorpresa de Verónica Linares. "Las anécdotas en la vida están y uno nunca espera que suceda nada malo... fueron anécdotas nada más que pasan en la vida. Yo a Yola le tengo un gran respeto, creo que es una referencia para todos los que hemos hecho algo con niños en el Perú, así que que se recupere pronto porque sigue siendo una maestra", expresó Gomelsky dejando en claro que respeta a la legendaria animadora infantil.

Yola Polastri en UCI

Recordemos que Yola Polastri sigue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital local tras sufrir un derrame cerebral. Según los últimos informes, la artista aún no muestra signos de recuperación consciente. Los médicos están tratando de controlar la inflamación cerebral, pero desafortunadamente, su estado sigue siendo inestable, lo que la mantiene en una situación de riesgo.

♬ sonido original - América Televisión @americatelevision ¡SE UNIERON TODOS! Muchos artistas del espectáculo se unieron en una misa por la salud de Yola Polastri y recordaron emotivos momentos que compartieron junto a "La Chica de la Tele". #MásEspectáculos

Por si fuera poco, otra tragedia se sumó a la familia del ícono de la televisión Yola Polastri. Y es que Remo Polastri Giribaldi, hermano de la animadora, falleció el lunes 20 de mayo a los 78 años luego de sufrir un infarto. En ese sentido, la situación en la que se encuentra la anmadora ha conmocionado a muchos internautas en redes sociales, ya que recuerdan a Yola Polastri por los años que estuvo en la niñez de los peruanos.