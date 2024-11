Deysi Araujo coquetea con Chikiplum tras sensual baile en TikTok: "Tiene todo lo que deseo"

Deysi Araujo ha sorprendido al revelar que podría iniciar un romance con Chikiplum, el reconocido actor cómico de talla baja. Según la exvedette, el comediante tiene todo lo que ella busca en un hombre y no descarta que surja algo entre ellos.

La creadora de contenido en OnlyFans perdió un reto en redes sociales contra Chikiplum y, como consecuencia, tuvo que hacerle un baile sexy. Este momento hizo que las redes comenzaran a vincularlos sentimentalmente.

Al respecto, Deysi comentó que el actor cómico conoce a su hijo y siempre ha sido muy caballeroso con ella, por lo que no descarta que la próxima vez le haga un baile aún más sensual.

"Pensé que él iba a perder, pero bueno. Igual me gustó porque en todo momento fue muy caballero; le presenté a mi hijo y se portó muy respetuoso conmigo. Además, le dije que para la próxima le haré polito mojado" , indicó a Trome.

Cuando le preguntaron si el comediante la había cautivado, Araujo respondió que podrían formar una linda pareja, ya que ambos están solteros y él le parece muy atractivo.

"Para qué negarlo, tiene todo lo que deseo en un hombre, y hasta donde sé, está soltero y yo también. Podríamos ser una linda pareja, no me cierro a nada", concluyó.

En una íntima entrevista con un conocido diario local, la exbailarina confesó que ha asumido el rol de psicóloga para varias de sus exparejas debido a sus comportamientos tóxicos.

"Lo más tóxico que viví fue que me revisaran el celular todos los días y permitir que me siguieran al gimnasio, un gran error de mi parte", comentó en diálogo con Trome.

Asimismo, destacó que ha asistido a terapia, lo cual la ayudó a sanar muchas heridas de su infancia. Por ello, ahora está decidida a no tolerar la manipulación de ningún hombre.

"Estoy totalmente curada, pero me ha costado. Fui y sigo yendo a terapia, sanando las heridas que arrastro desde que era adolescente. No voy a permitir que nadie me manipule solo por un poco de cariño", agregó.