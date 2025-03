Deysi Araujo sobre el fallecimiento del, cantante de Armonía 10, Paul Flores: "Me partió el alma"

El fallecimiento de Paul Flores, conocido como 'El Ruso' e integrante de Armonía 10, ha generado conmoción en la escena musical peruana. El cantante perdió la vida en un ataque armad en la madrugada del 16 de marzo. Entre las figuras que lamentaron su partida se encuentra la exvedette Deysi Araujo, quien reveló cómo recibió la impactante noticia.

Deysi Araujo, exvedette y amiga del fallecido cantante, reveló por qué se mostró profundamente afectada por la noticia. En declaraciones para el programa "Todo se Filtra", expresó su consternación y recordó con cariño los momentos compartidos con el vocalista de Armonía 10.

"Yo he trabajado con ellos bastante tiempo, hemos viajado, hemos compartido. Es lamentable, a mí me ha dolido muchísimo. Era un chico sano, trabajador, preocupado por su familia y respetuoso. Me partió el alma", manifestó Araujo visiblemente conmovida.