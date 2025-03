Magaly Medina revela quién 'sembraba' a Delany López: "Su mamá nos decía dónde la íbamos a encontrar"

Delany López generó revuelo al revelar en el podcast "Café con la Chévez" detalles sobre su presunta relación con Jefferson Farfán. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su insinuación de que el programa de Magaly Medina intentó que hablara sobre el exfutbolista. Ante estas declaraciones, la conductora de espectáculos no dudó en responder con contundencia.

Durante la reciente emisión de "Magaly TV: La Firme", la periodista de espectáculos se pronunció sobre las palabras de Delany y aseguró que su programa nunca intentó manipular la situación para obtener declaraciones sobre Farfán. Asimismo, reveló que serían personas de su entorno cercano las que los 'datean' sobre su paradero.

Además, Magaly también arremetió contra la modelo, acusándola de querer llamar la atención del exfutbolista. Asimismo, la popular "Urraca" la calificó como "despechada".

"Aquí invitamos a perro, pericote y gato (...) Sí le dijimos que venga a hablar. Nadie la invitaría si no fuera una exsaliente de Farfán. Hace rato está que suelta y suelta indirectas. Ella pensó que era alguien en la vida de Farfán y al final se dio cuenta de que no", sentenció la "Urraca".

Por su parte, Delany López aseguró en su entrevista con "Café con la Chévez" que mantuvo una relación de dos años con Jefferson Farfán, quien recientemente hizo oficial su romance con Xiomy Kanashiro. En la conversación, la modelo enfatizó que nunca buscó que la prensa la captara junto a la 'Foquita'.

"Si yo hubiera querido sembrar, lo hubiera podido hacer hace mucho tiempo. Yo nunca llamé a ni una sola cámara, no dije dónde iba a estar, yo nunca quise sembrar a nadie, nunca quise que me graben con alguien", aseguró.

Además, confesó que estuvo enamorada del exfutbolista y que, por ello, aceptó algunas condiciones que no eran las mejores. Finalmente, López sostuvo que no tiene nada que ocultar y que tanto Farfán como su familia saben quién es ella.

"Me enamoré y acepté muchas cosas que tal vez pasaron los límites en algún momento, aceptar muchas cosas por cuidar a la otra persona sin importar lo que yo podía sentir. Me siento tranquila porque tengo clarísimo que él sabe quién soy, su familia sabe quién soy, mi familia también. Yo me siento bien", afirmó.