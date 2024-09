Edison Flores y la millonaria compra junto a los hermanos Siucho: "Un terreno de 21 mil metros cuadrados"

El futbolista peruano Edison Flores, conocido como 'Orejas', ha sido cada vez más vinculado a Roberto e Iván Siucho Neira, hermanos de su esposa Ana Siucho. Además del lazo familiar, comparten una millonaria adquisición con los ahora investigados por lavado de activos y relacionados con Andrés Hurtado, según un documento de Registros Públicos al que accedió Panamericana.

La millonaria compra ha llamado la atención de las autoridades, pues el terreno tiene un tamaño de 21 mil metros cuadrados. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La relación entre el futbolista Edison "Orejitas" Flores y sus cuñados, Roberto e Iván Siucho Neira, quienes están siendo investigados por lavado de activos, ha salido a la luz tras el escándalo relacionado con Andrés Hurtado 'Chibolín'. Según un informe de Panamericana, que mostró un documento de registros públicos, en 2020 Flores y los hermanos Siucho adquirieron un terreno de más de 21,000 metros cuadrados frente a la Panamericana Sur.

El terreno en Lurín tiene un valor de US$ 918,400 y fue inscrito en la Sunarp con varias participaciones: Edison Flores y su esposa, Ana Siucho, poseen el 25% de las acciones; Roberto Siucho Neira, bajo el alias "Taotao Xiao", tiene el 50%; Francisco Iván Siucho y su esposa, Melisa Penoy, controlan el 12.5%; y la inmobiliaria Nazca, propiedad de Iván Siucho, posee otro 12.5%.

Actualmente, el terreno alberga un crematorio y cementerio llamado Pacific Services Corporation SAC. En su entrada destaca un cartel con la advertencia: "Propiedad privada, orden de disparar". Sin embargo, la única trabajadora del lugar afirmó no conocer a los hermanos Siucho.

No obstante, también se informó que el terreno fue hipotecado a favor de Flora Rosa Salazar Luján por un monto de USD 1,900,000 (un millón 900 mil dólares). Según el documento, esta hipoteca se efectuó con el fin de "garantizar las obligaciones" de los propietarios.

Andrés Hurtado declaró que sus ingresos mensuales eran significativos. Sin embargo, durante una audiencia de control de identidad, no pudo ofrecer detalles concretos sobre su empleo o residencia fija. A pesar de ello, proporcionó una estimación de sus ganancias basándose en los auspiciadores de su programa, el cual condujo hasta hace pocos días.

"¿Cuáles son sus ingresos mensuales?", consultó el juez supremo Juan Carlos Checkley. Sin embargo, Andrés Hurtado no dio un detalle exacto. "Pero hay mensualidades que pueden pasar los 100,000, 200,000 o 300,000 soles, como hay meses que no pasan los 10,000 soles o no hay facturación", fueron las declaraciones de Andrés Hurtado sobre sus ingresos mensuales.