¡Emotivo! César BK revela que se mudará a México: Así reaccionó la familia del cantautor

César BK es uno de los artistas nacionales que más ha crecido en los últimos meses tanto a nivel nacional como internacional. En ese sentido, el cantante ha trabajado intensamente en su carrera a través de las redes sociales, logrando importantes colaboraciones.

Canciones como "Hoy te voy a olvidar" y "Maldito lunes" se viralizaron rápidamente, lo que le permitió ganar reconocimiento en la música. Ante ello, compartió emotivas imágenes al revelarle a su familia que se iría a vivir a México. Conoce más detalles en la siguiente nota.

César BK y la emotivo reacción de sus familiares

A través de sus redes sociales, el cantautor César BK compartió el emotivo momento en el que recibió la noticia de viajar a México para continuar su carrera musical. Ante ello, no dudó en captar en imágenes la reacción de sus familiares al contarles la noticia de su próximo viaje.

El emotivo momento no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales, quienes llenaron de elogios al cantautor peruano. En ese sentido, el intérprete de 'Hoy te voy a olvidar' recibió la noticia a través de WhatsApp e inmediatamente lo compartió con sus familiares, empezando con su abuelo.

Uno de los momentos más emotivos del video fue cuando César BK le comunicó a su madre que se mudaría a México. Como era de esperarse, el momento estuvo lleno de emoción y lágrimas. Sus fanáticos también expresaron su alegría por este nuevo rumbo en su carrera.

En México, César BK colaborará con Rubi, una persona con gran experiencia en la industria musical, habiendo trabajado con artistas de renombre como Daddy Yankee y Farruko, entre otros.

¿Pamela López protagonista de su videoclip?

En los últimos meses, Pamela López ha estado en el centro de la atención mediática tras revelar la infidelidad de su esposo Christian Cueva con la cantante Pamela Franco. Actualmente, la influencer estaría buscando ingresar al mundo de la farándula con una participación especial en un proyecto con el reconocido cantante César BK.

En una entrevista para "Magaly TV", César BK mencionó que está en conversaciones con la expareja del futbolista. Aunque su participación aún no está confirmada al 100%, López podría debutar en el videoclip de la canción "No me llames más". A pesar de que este tema ya cuenta con un video, se estaría trabajando en una segunda versión.