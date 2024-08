¡Emotivo! Mónica Delta sorprende a su hija durante su boda cantando tema de Gian Marco

Mónica Delta, conocida periodista y presentadora del programa "Punto Final", tuvo un gesto emotivo en la boda de su hija al subir al escenario para dedicarle la canción "Hoy" del cantautor peruano Gian Marco. Las imágenes de este conmovedor momento, compartidas por Latina Noticias, rápidamente generaron una ola de reacciones positivas en las redes sociales.

En ese sentido, muchos internautas en las plataformas digitales elogiaron al acción de la periodista durante la boda de su hija. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En el video compartido en las redes, se ve a Mónica Delta vistiendo un elegante vestido azul y crema, con el cabello recogido y usando gafas de sol. Luego de un breve instante en el escenario, la periodista comenzó a cantar emocionada la canción 'Hoy' de Gian Marco, mientras su hija y el nuevo esposo bailaban juntos.

Este gran detalle de la periodista resonó profundamente entre los asistentes y los seguidores en línea, quienes no dudaron en llenar de elogios por dicha acción. La participación de la conductora de televisión en un momento tan personal y emotivo captó la atención de su público generando reacciones positivas.

Mónica Delta, destacada comunicadora, nació en Chimbote el 16 de marzo de 1960. Aunque se conoce poco sobre su infancia, se sabe que se mudó a Lima en 1977 para estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima. Posteriormente, continuó su educación en la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos, donde completó su carrera y se especializó en Periodismo.

Cabe resaltar que Mónica Delta Inició su carrera televisiva en 1982 en Panamericana Televisión, comenzando como reportera para los noticieros de 'Canal 5'. Gracias a su naturalidad y habilidad ante las cámaras, fue seleccionada posteriormente para asumir roles de conducción, destacándose como una de las figuras más importantes de la televisión peruana.

"Me puse a estudiar y a los seis meses conseguí trabajo como asistente de una importante conductora de televisión en EE. UU., fue básicamente porque Elmer Huerta me presentó a la directora de Univisión Radio y me dijo que lo único que tenía para ofrecerme era un puesto de asistente. Le preparaba los scripts porque allá nada es improvisado", señaló en una entrevista con Verónica Linares.