¡Enterró a Paula Arias! Eduardo Rabanal es captado besando apasionadamente a misteriosa mujer

Eduardo Rabanal puso fin a su relación con Paula Arias y fue visto besando a una joven en una discoteca. Las cámaras de 'América Hoy' captaron el momento durante el quinto aniversario de Kate Candela, celebrado en un local nocturno. Asimismo, las imágenes mostraron a Rabanal bastante cariñoso con su acompañante.

Incluso, la reportera del programa magazine se animó a consultarle a Rabanal sobre su anterior relación con Paula Arias. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Eduardo Rabanal captado con misteriosa mujer

Eduardo Rabanal, exnovio de Paula Arias, fue visto en la Discoteca Cocos de Lince besando a otra mujer tras haber terminado su relación con la salsera. Esto sugiere que habría superado rápidamente a la líder de Son Tentación. Por tal motivo, causó asombro la confianza que tiene Rabanal con la misteriosa mujer con quien estaba acompañado.

Las cámaras de 'América Hoy' asistieron al evento de Kate Candela, amiga cercana de Paula Arias, y captaron a Eduardo Rabanal en la discoteca acompañado de varias personas. Lo más destacado fue que grabaron el momento exacto en el que Rabanal besaba a una mujer. Cabe mencionar que Paula Arias y Rabanal terminaron su relación en marzo de 2024.

Ante esto, la reportera del programa conducido por Ethel Pozo, le preguntó acerca de Paula Arias. "¿Nuevamente enamorado Eduardo, con nueva pareja?", a lo que el 'ex' de la salsera indicó únicamente que se encontraba bien. Asimismo, no contenta con su respuesta, la reportera de 'América Hoy', le preguntó acerca de la líder de Son Tentación. "¿Ya fue Paula, ya?". Rabanal, incómodo por la pregunta, le dijo "Déjame compartir, estoy bien", señalando que no quiere saber nada de su ex relación.

El fin de su relación con Paula Arias

En febrero del año pasado, Paula Arias fue interrogada por el programa 'América Hoy' sobre posibles planes de matrimonio con Eduardo Rabanal. Todo parecía indicar que en 2023 ambos darían un paso significativo en su relación sentimental.

"Por supuesto. Lo que pasa es que no cuadramos bien las fechas porque los dos tenemos proyectos fuertes. Mi agrupación tuvo que renovar (y hacer) cambios. Estuve bastante enfocada en eso y él, en lo suyo, regresando a jugar", declaró la cantante de salsa en dicha ocasión.

"Tantas cosas me ha pasado en la vida que por un mal momento no voy a malograr el esfuerzo, el trabajo de todo mi equipo, sobre todo porque soy cabeza de mi equipo, de mi hogar. No tengo el tiempo para deprimirme, para poner pausa o para dejar el trabajo. Esta vez es distinto, son cosas que le puede suceder a cualquier persona", comentó Paula Arias en otro momento para el programa +Espectáculos.