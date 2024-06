¡Terrible! Azucena Calvay denuncia ser víctima de extorsión: "Quieren plata porque sino me van a matar"

Azucena Calvay está viviendo un terrible momento ya que denunció que ha vuelto a ser víctima de extorsión en los últimos días. La cantante de cumbia indicó que un grupo de delincuentes está llamando a su manager para exigirle una fuerte suma de dinero porque si no la van a matar.

"En el inicio de mi carrera ya he pasado por eso (extorsión) y hace unos días también lo volví a pasar, pero gracias a Dios que se está resolviendo. Estamos tomándolo con calma", expresó Azucena.

En diálogo con un conocido medio, indicó que siente mucho temor que los delincuentes en contra su vida, más ahora que se convirtió en madre.

"Claro (que siento temor), pues tengo a mi familia. Antes no lo veía tan extremo, pero ahora me pongo en posición de madre y tengo miedo, sobre todo porque mi hijito está pequeño", manifestó.

"Que quieren plata porque si no me van a matar, pero mi mánager se está encargando. Sé que no ha cedido (ante las amenazas) y lo está solucionando", agregó.