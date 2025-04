¡Escándalo! Cielo Fernández es acusada de romance clandestino con Axel Medina por la ex del cantante

Una nueva polémica sacude la cumbia peruana. Esta vez, la protagonista es Cielo Fernández, integrante de Corazón Serrano, quien estaría involucrada en una supuesta relación clandestina con Axel Medina, cantante de La Única Tropical. Así lo dio a conocer Angie Stefany, expareja del artista, quien decidió romper su silencio tras dar por terminada su relación de más de 10 años.

La escena musical está en boca de todos luego de que Angie Stefany, expareja del cantante Axel Medina de La Única Tropical, lo acusara de haberle sido infiel con la joven vocalista de Corazón Serrano, Cielo Fernández. Según lo contado por la propia Angie en TikTok, este presunto romance habría sido uno de los motivos de su separación tras una relación de 10 años.

La historia explotó cuando Angie Stefany, madre del hijo de Axel Medina y ahora expareja, publicó un comunicado en sus redes sociales donde anunció oficialmente su ruptura con Axel.

Pero, ¿qué fue lo que detonó todo? El día anterior le habría llegado un video sospechoso que encendió todas sus alarmas. Aunque no mostró el material, asegura que fue suficiente para confirmar lo que ya sospechaba desde diciembre, cuando encontró un mensaje muy comprometedor de Axel para Cielo.

Ante esto, Angie decidió hablar directamente con Cielo Fernández, pero la cantante "solo leyó el mensaje y luego la bloqueó", lo que para ella fue una clara señal de que algo escondían.

Durante una transmisión junto al influencer 'Chucho' Valderrama, Angie aseguró que no está hablando por impulso.

"Y sí, tengo el video no lo voy a subir... Salí a decirlo porque no es justo, para desenmascarar ciertas personas que no se merecen que le gente que piense que son buena gente, porque no lo son. Se metieron y no respetaron a un bebé que no tiene ni un año de vida, a una madre que estaba en un postparto en una lactancia. Y eso no se hace", comentó.