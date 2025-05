'El Italiano' confesó ser autor de la muerte de Paul Flores: "Estaba borracho y me dijeron que dispare"

Tras su detención, Pierre Panduro Verástegui conocido como 'El Italiano' confesó haber sido el autor de la muerte del cantante Paul Flores. Sin reparos ni remordimientos, el detenido confesó cómo sucedieron los hechos.

En su declaración ante la Policía Nacional del Perú, Pierre Panduro Verástegui alias 'El Italiano' reveló ante las autoridades ser la persona responsable del asesinato de Paul Flores 'El Ruso'. Luego de haber intentado librarse del delito, terminó confesando tras varias pruebas que lo apuntaban como el autor.

Un video grabado por la misma PNP, se puede observar como 'El Italiano' cuenta lo sucedido con tal frialdad y sin ningún reparo de remordimientos tras asesinar al cantante de cumbia. Sin titubeos, el delincuente respondió las preguntas afirmando que aquella noche del 16 de marzo, estaba ebrio cuando cometió el delito.

"No me acuerdo pe viejo, yo estaba borracho y me dijeron 'dispara compadre que no hay nadie' porque en los carros que chalequean vienen ellos, 'dispara y asústalos'", declara el detenido y un oficial de policía le pregunta: "¿Cuántos disparaste?" y responde: "Siete creo porque se trabó ese fierro".