Esposo de Génesis Tapia rompe su silencio tras ampay con otra mujer: "No tuvimos intimidad"

Severamente arrepentido se encuentra Kike Márquez después de haber protagonizado un bochornoso ampay en el programa de 'Magaly TV la Firme'.

El padre de familia reveló que asume la consecuencia de sus actos pero aseguró que jamás tuvo intimidad con la jovencita con quién visitó varios hoteles para luego ingresar a uno y salir aproximadamente 20 minutos después.

Como se recuerda hace unos días Magaly Medina sacó a la luz unas imágenes que comprometen a Kike Márquez, esposo de Génesis Tapia, donde se le ve encontrándose con una jovencita de apenas 18 años para llevarla a un hotel.

Sin embargo, el propio Kike decidió romper su silencio luego de que a causa de sus actos su esposa, se encuentra delicada de salud tras revelar que se encuentra embarazada y este escándalo a provocado que tenga amenaza de aborto.

Inicialmente, Kike aseguró haber sido infiel a su esposa debido a que le escribió de una manera incorrecta a mujeres en redes sociales, sin embargo, negó que haya tenido intimidad con la mujer a quién llevó al hotel.

"Tras las imágenes de Magaly, acepto mi error, no fue una conducta adecuada de ir con esta señorita a dicho hotel, no pasó nada, no tuvimos intimidad", dijo el padre de los hijos de la abogada.