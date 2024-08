Brunella Horna es sorprendida por Richard Acuña por sus 7 años de relación: "Te amo"

Brunella Horna presumió en sus redes sociales la reciente celebración de sus 7 años de relación con su actual pareja Richard Acuña con quien ella tiene un hermoso hijo llamado Alessio.

La co conductora del programa 'América Hoy' compartió algunos detalles de las sorpresas que le hizo el hijo de César Acuña por este día tan especial y es que ambos han demostrado que su relación se encuentra viento en popa.

La modelo y empresaria Brunella Horna compartió en sus redes sociales algunas imágenes de lo que hizo estos últimos días por su séptimo aniversario con Richard Acuña y es que la parejita ha derrochado amor por donde se les vea y a pesar de ya estar juntas 7 años en ningún momento han dado señales de crisis.

Es por ello que la empresaria compartió la cena romántica que tuvo con Richard y la sorpresa que le dio su esposo por esta fecha especial.

En una de las fotografías que compartió mediante su historia de Instagram se les puede ver a la pareja compartiendo en una cena en donde en la modelo le dedicó un romántico mensaje al padre de su hijo.

"Feliz aniversario vida mía 7 años juntos. Te amo mucho", fue el pequeño mensaje que le dedicó la rubia a Richard.

Seguidamente Brunella compartió el rabo de flores qué le regaló el padre de su hijo seguidamente una fotografía de varios globos rojos en forma de corazón que se encontraban suspendidos en el techo de su habitación con la palabra "I love you", cómo detalle romántico del directivo de la César Vallejo.

En las redes sociales de Brunella Horna se puede ver como ambos padres de familia vienen viviendo mes a mes el crecimiento de su hijo Alessio quién ya se encuentra próximo a cumplir su primer añito que dicho sea de paso la pareja ya decidió tirar la casa por la ventana para celebrar un año más de vida de su hijo menor.

Cabe resaltar que Richard Acuña ya tiene tres hijos de compromisos pasados pese a ello han demostrado ser una familia constituida en donde el amor es lo que más sobra.

Brunella Horna no defiende a Pamela López tras ser involucrada con hombre casado

En el programa de 'América Hoy' se dio a conocer la opinión de Brunella Horna sobre las recientes acusaciones en contra de Pamela López luego de ser involucrada con un hombre que al parecer todavía mantiene una relación con su esposa e incluso convive con ella.

Inicialmente, la modelo no quiso comentar nada sobre el tema ya que Pamela López ha sido una de sus amigas más cercanas en estos últimos meses y por quien ha sacado cara en diversas oportunidades en especial luego de denunciar a Christian Cueva por agresión física y psicológica.

Sin embargo, como se sabe el día de ayer en el programa de 'Magaly Tv la Firme', Pamela López habría sido acusada de no respetar el código de amigas, pues el hombre con quien ha sido involucrada era pareja de su amiga Nardha Velarde con quien había salido de fiestas estás últimas semanas.





A pesar de que Pamela aseguró que no era amiga de Nardha ya que no tenía una relación cercana, las fotografías de ambas en diferentes ocasiones desbarataría su versión e incluso se sabe que Velarde había invitado a López de viaje para tranquilizarla luego de denunciar al pelotero.

Es así que Brunella Horna a pesar de no conocer a Nardha le brindó su respaldo ya que considera que entre amigas no se debe jugar sucio.

"Me parece indefendible, pero no dudo de la versión de Nardha para mi es un tema que entre amigas tenemos códigos", dijo la co conductora del programa en un primer momento.

Asimismo, afirmó que cuando se tienen amigas íntimas las parejas de ellas o exparejas así hayan terminado hace muchos años son intocables debido al respeto que se guarda de por medio.

Brunella Horna al parecer habría cortado su amistad con Pamela López, sin embargo, lejos de quitarle el sueño el caso de su ex amiga c on un hombre casado se mantiene enfocada en celebrar un año más de relación con Richard Acuña.