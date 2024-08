¡Todo encaja! Pamela López rompe su silencio sobre foto de Christian Cueva y Rosángela Espinoza

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, ha vuelto a dar de qué hablar. Esta vez, en una entrevista en el programa "Amor y Fuego", decidió romper su silencio sobre la polémica foto de su esposo con la modelo Rosángela Espinoza, la cual ha reavivado los rumores de un romance entre ellos.

Durante la conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, Pamela López habló sobre las infidelidades que Christian Cueva le confesó en el pasado, pero aseguró que nunca mencionó a Rosángela Espinoza. Sin embargo, al ver la imagen que el programa mostró, Pamela recordó algunos detalles sobre ese tiempo.

"Hasta el momento, siempre me dijo que no la conocía. Luego me aceptó que habían ido a una cena en La Cuadra del Salvador con otras personas más. Eso es lo que él me dijo, no conozco más", comentó López, dejando claro que, aunque Cueva admitió haber coincidido con la modelo en una cena, nunca le confesó algo más allá de eso.