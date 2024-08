Pamela López confiesa de quién recibe apoyo económico tras crisis de Christian Cueva: "Lo amerita"

Pamela López, exesposa del futbolista Christian Cueva, ha dado de qué hablar con sus recientes declaraciones en el programa "Amor y Fuego". Durante la entrevista, López contó detalles sobre la complicada situación económica que enfrenta y cómo está sacando adelante a sus hijos en medio de la falta de apoyo financiero por parte de Cueva.

Pamela López, exesposa de Christian Cueva, tuvo una entrevista con el programa "Amor y Fuego". Durante la conversación, López confesó que el futbolista no está cumpliendo con la manutención de sus hijos y que actualmente vive del dinero de sus familiares.

Gigi Mitre, conductora del programa, no dudó en preguntarle a Pamela cómo está logrando cubrir las necesidades básicas de sus hijos, como la alimentación y la educación.

La respuesta de Pamela fue contundente: "El día a día me está prestando dinero mis padres. Mis padres me están prestando dinero, porque su padre no le da absolutamente nada, al punto de negarle hasta un Pediasure", reveló López, dejando en claro que Cueva no está cumpliendo con sus responsabilidades como padre.