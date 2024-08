Pamela Franco sobre la violencia que vivió Pamela López por parte de Cueva: "Jamás voy a tolerar eso"

Pamela Franco, reconocida cantante de cumbia, sorprendió a todos al aparecer en una entrevista con Jazmín Pinedo en el programa "Más Espectáculos". En la conversación, Pamela habló por primera vez sobre la violencia que sufrió Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, y también se refirió a su supuesta relación con el futbolista.

Pamela Franco rompió su silencio en una entrevista con Jazmín Pinedo en el programa "Más Espectáculos", donde abordó temas delicados relacionados con Christian Cueva y su presunta relación con él. Durante la conversación, Pamela fue consultada sobre la agresión física que sufrió Pamela López, la aún esposa de Cueva, y dejó claro su rechazo hacia cualquier tipo de violencia.

Sin embargo, también aclaró que su comentario no estaba dirigido específicamente a Cueva. "No hablando de alguien en específico, hay que ser muy conscientes cuando hablamos, hay muchas mujeres que son violentadas en Perú y en el mundo y hay que tomarlo con mucha seriedad" , expresó.

Una pausa en los medios para encontrar tranquilidad. Pamela también reveló que había estado alejada de los medios para buscar un poco de tranquilidad en su vida personal. Aunque se mostró visiblemente incómoda durante la entrevista, afirmó que no podía permitirse detenerse.

"Siento que no me puedo dar el lujo de parar, es parte de mi carrera, es lo que me toca, tengo que dar la cara, no puedo detenerme en casa, llorando", dijo Franco, mostrando su determinación de seguir adelante a pesar de las circunstancias difíciles.