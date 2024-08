Brunella Horna descubrió artículos de belleza de mujer en la casa de Jefferson Farfán: "¿Con quién estás?"

En el programa 'América Hoy', los conductores mostraron algunas imágenes de la casa de Jefferson Farfán en medio de una divertida secuencia. En una parte del video, Brunella Horna notó un detalle interesante en uno de los baños de la amplia residencia del exfutbolista de Alianza Lima. Se trata de un cepillo rosa y cremas de la marca Victoria's Secret.

Es importante mencionar que Jefferson Farfán había sido relacionado con Delany López después de que ambos asistieran a un evento nocturno, aunque esto solo fueron simples rumores. Ante ello, Brunella Honra no dudó en consultarle a la Foquita al respecto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El exfutbolista de Alianza Lima, Jefferson Farfán, permitió que los conductores de 'América Hoy' recorrieran su lujosa casa para ver todos sus detalles. En esa ocasión, Brunella Horna aprovechó para entrar al baño del famoso '10 de la calle', donde encontró peculiares artículos de belleza de mujer.

"¿Sabes donde podemos saber si está solo o no? Vamos a ver los cepillos de dientes", empezó diciendo Brunella Horna. "¡Vengan, hay un cepillo de dientes rosado (...) Victoria's Secret no usa Jefferson! Tú no estás solo, dime la verdad", enfatizó la pareja de Richard Acuña.