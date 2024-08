Pamela López revela EN VIVO detalles sobre su presunto saliente Luis Fernando ¿Confirmó romance?

Pamela López decidió dar una entrevista EN VIVO con el programa 'Amor y Fuego' en medio de la polémica por ser vinculada con la pareja de su amiga Nardha Velarde. Cabe resaltar que esta conversación se da luego de que Pamela Franco reapareciera en televisión.

Recordemos que Pamela López ha recibido una ola de críticas por su presunto nuevo romance luego de denunciar a Christian Cueva por agresión física. Conoce más detalles en la siguiente nota.

"Amor y Fuego" entrevistó en vivo a Pamela López en donde le consultaron sobre su presunto saliente Luis Fernando Rodríguez, un empresario que estaba casado y tenía una hija mientras habría salido al mismo tiempo con la expareja de Christian Cueva. Rodrigo González insinuó que podría encontrarse en una situación similar a la de Pamela Franco, pero la esposa de Cueva respondió de manera contundente.

Ante ello, la expareja de Christian Cueva negó tajantemente tener una relación sentimental con Luis Fernando Rodríguez. Cabe resaltar que la madre de la hija del empresario anunció el fin de su relación luego de ver las imágenes de su entonces pareja con Pamela López.

"Yo puedo contar muchas cosas que no dejarían bien a la señora y tocaría a menores de edad, que no lo voy hacer", manifestó en la entrevista. "No ha sido mi pareja", finalizó Pamela López, quien decidió no dar más detalles al respecto.