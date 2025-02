¡Explota la polémica! Tras comunicado de Fiorella Retiz expareja de su nuevo galán lo denuncia

Fiorella Retiz vuelve a estar en el ojo público tras conocerse un comunicado donde anuncia su cercanía con un nuevo hombre. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no es su posible romance, sino las declaraciones de la expareja de su supuesto saliente, quien lo acusa de seguir acosándola e intentando retomar su relación.

En la más reciente edición de Magaly TV: La Firme, se difundieron imágenes de Fiorella Retiz junto a José Agusto Cáceres Lozano, con quien habría pasado todo un fin de semana en Punta Hermosa. La periodista y su nuevo acompañante disfrutaron de una salida con amigos, una noche de fiesta y un almuerzo en un restaurante de carnes, mostrándose cariñosos en todo momento.

Sin embargo, el informe reveló un detalle que sorprendió a muchos; Cáceres Lozano habría estado casado hasta el año pasado con una mujer llamada Andrea Mendoza. Además, Mendoza dio impactantes declaraciones sobre cómo él aún intentaría recuperar su relación con ella.

"Él ha asentado una denuncia desde julio, pero todo esto me sorprende porque hasta enero seguía intentando volver conmigo. Hace solo una semana me enteré de que estaba con Fiorella", comentó la mujer en el programa de espectáculos.

Durante la entrevista con Magaly TV: La Firme, Andrea Mendoza denunció que desde enero recibe acoso e insultos de su expareja. Para sustentar sus declaraciones, mostró conversaciones que evidenciarían el hostigamiento de Cáceres.

"No me dejaba rehacer mi vida. Si alguien se me acerca o intenta conocerme, él lo amenaza de muerte. No sé qué contactos tiene o cómo consigue mi ubicación, pero sabe dónde estoy y con quién. Intenté cambiar mi número, pero seguir así es complicado", afirmó Mendoza.