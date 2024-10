Handa sorprende con sinceras disculpas a Leslie Shaw: "Fui la real serpiente venenosa"

Hace unos meses, en el género urbano se desato una gran riña entre las artistas Handa y Leslie Shaw, donde se dijeron de todo. Al parecer, todo estaría quedando atrás ya que la intérprete de "Alcohol" realizó una disculpa en vivo hacía la 'Barbie de la Cumbia'.

Hoy en el programa de espectáculos de América Hoy, llegó la cantante Handa para presentar su nueva canción "Hasta que duela la cabeza" que es una fusión de cumbia con urbano. La artista fue abarcada por las presentadoras quienes le hicieron recodar su comentario sobre Leslie Shaw incursionando en la cumbia y que ella, jamás lo haría.

Ante ello, Handa expresó casi de inmediato su disculpa por sus antiguas declaraciones: "Las veces que yo he comentado acerca de ella, en esa ocasión que me agarraron en mis 5 minutos de molesta. Fui la real serpiente venenosa y sí me disculpo, porque fui más allá de donde yo debí estar".