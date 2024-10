¡En versión cumbia! Marco Antonio Guerrero presenta "Huye de mí" junto a Los Kipus

Hoy en el programa musical de El Súper Show, llegó el querido cantante de cumbia Marco Antonio Guerrero. El artista sorprendió al anunciar una nueva versión de la canción "Huye de mí" que grabó junto a Los Kipus.

El invitado especial de hoy en la radio, fue el cantante Marco Antonio Guerrero. El joven artista sigue avanzando con mucha fuerza en su carrera musical. En esta ocasión, sorprendió a los locutores Miguel Moreno y Andrea Torres Gross al anunciar su más reciente producción musical junto a Los Kipus.

"A Paco Macedo lo conozco hace años, entonces siempre lo veía y había escuchado su trabajo musical, siempre quise trabajar con él y se lo mencioné. Cuando ya me conoce a fondo (su carrera musical) y me propone hacer el feat, me sentí recontra halagado que cuente conmigo", expresó.