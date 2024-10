¿Suspendido? Santiago Suárez se ausenta en su programa de televisión tras acusaciones por abuso sexual

El pasado lunes 14 de octubre, el actor Santiago Suárez participó en las grabaciones de su programa 'Domingos de fiesta' para la edición del fin de semana. Sin embargo, el viernes 18 se llevaron a cabo nuevas grabaciones con la cantante María Grazia Polanco como presentadora, y él no estuvo presente.

Ante ello, la compañera del actor se atrevió a comentar sobre el posible despido de Santiago Suárez. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Santiago Suárez fue suspendido?

La co-conductora de 'Domingos de Fiesta', María Grazia Polanco, no pudo evitar ser interrogada por las cámaras del programa 'Magaly TV La Firme' sobre la situación de Santiago Suárez. Cabe recordar que el lunes 14 de octubre se hizo pública una denuncia por violación sexual en contra del actor, y las pruebas del médico legista confirmaron las lesiones en la joven.

"Es un tema muy delicado, muy delicado. Que la justicia se encargue de aclarar las cosas. Es un tema que golpea bastante a todos, como equipo estamos bastante golpeados. (¿Él va a estar en este programa?) No. (¿Y en adelante?) No sabría decirte, no es algo que me corresponda decir", comentó María Grazia Gamarra.

"No te podría decir, el canal es el que tiene que verter una opinión sobre eso. No te puedo dar opinión. No te puedo decir, eso tiene que verlo el canal", fue lo único que dijo el productor de 'Domingos de Fiesta'.

Recordemos que, ante la denuncia por agresión sexual, el actor Santiago Suárez rompió su silencio y sostuvo que dicha denuncia es falsa, lo cual generó la indignación de conductoras de televisión como Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna.

Santiago Suárez rompe su silencio sobre la denuncia por abuso sexual

El actor de América TV, Santiago Suárez, fue interrogado sobre la denuncia de violación sexual que enfrenta, y ante los reporteros de 'América Hoy', afirmó que se trata de una denuncia falsa y que su abogado se encargará de esclarecer la situación. Sin embargo, evitó entrar en detalles sobre este polémico asunto.

"No, disculpa, ahora no puedo declarar, es una denuncia falsa que mis abogados se van a encargar y todo se va a esclarecer, eso es todo lo que puedo decir, muchas gracias", señaló Santiago Suárez.