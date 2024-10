Magaly Medina 'fulmina' a Génesis Tapia tras críticas por no tener título universitario: "No definen el éxito"

La periodista Magaly Medina arremetió contra Génesis Tapia en su programa 'Magaly TV La Firme', después de que la exchica reality presumiera en redes sociales su título profesional de Abogada. Aunque Tapia obtuvo su bachillerato en Derecho, la conductora criticó duramente, señalando que este logro no le ha servido de mucho, ya que, según ella, carece de amor propio.

Cabe resaltar que Magaly Medina fue quien ampayó al esposo de Génesis Tapia con otra mujer revelando así su infidelidad hacia la abogada. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Aunque Génesis Tapia celebra haber obtenido su título de Bachiller en Derecho, Magaly Medina la criticó en su programa 'Magaly TV La Firme'. Medina comentó que, a pesar de tener ese logro académico, a Tapia le faltaría amor propio por seguir manteniendo contacto con su esposo, Kike Márquez.

"Otra cree que los títulos hacen a las personas. Mírate tú, tienes un título y mira dónde estás, eso no te ha dado la suficiente inteligencia emocional para elegir bien. No te ha servido nada. El título no te ha servido para nada y mira a mí, he tenido una educación más fina", fue lo primero que dijo Magaly Medina contra Génesis Tapia.