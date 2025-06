Hija de Tula Rodríguez habla sobre la posibilidad de qué su madre tenga un nuevo amor: "Se me hace difícil verla con alguien más"

Valentina Carmona, hija de la conductora Tula Rodríguez y del fallecido empresario Javier Carmona, sorprendió al abrir su corazón durante una reciente entrevista. La joven de 16 años habló sobre diversos aspectos de su vida, entre ellos la posibilidad de que su madre vuelva a enamorarse tras varios años de viudez.

La adolescente confesó que, aunque desea ver feliz a su madre, le resultaría complicado verla con otra persona que no sea su padre. El recuerdo de Javier Carmona sigue muy presente en su vida, lo que hace que la idea de un nuevo amor para Tula sea difícil de aceptar desde su perspectiva.

"Se me hace complicado ver a mi mamá con alguien más que no haya sido mi papá (...) Pero de todas maneras mi mamá está en todo su derecho de rehacer su vida porque es joven, no tiene por qué no volver a reencontrarse con ella y encontrar a alguien, un compañero de vida", indicó.