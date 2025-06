Yahaira Plasencia comparte reflexión sobre su nuevo tema: "Nadie que te ama te corta las alas"

Yahaira Plasencia es una de las artistas más queridas del Perú que viene realizando grandes éxitos con temas inéditos. Ahora que está próxima a lanzar su nuevo tema, la salsera no dudó en mandar una reflexión a las mujeres que se han identificado con la letra.

A través de sus redes sociales, Yahaira Plasencia decidió compartir un video donde comenta que su próxima canción está pronto a estrenarse a pedido de sus seguidores que ya lo vienen compartiendo en TikTok. En esta ocasión, quiso enviar una reflexión para todas las mujeres que se sintieron identificadas con la letra de este sencillo y no dejarse manipular por un 'machito'.

"Esta canción ha sido una catarsis para mí porque aprendí esta bien equivocarse, pedir perdón, pero también soltar. Nadie que te ama te corta las alas, cuando eres libre por dentro y por fuera, no permitas que te minimicen ni te manipulen", expresa.

Además, incentiva a que las mujeres pueden avanzar solas en todas circunstancias a pesar de que estas personas trataron de apagar su brillo. Finalmente, agrega que el amor no debería limitarlas ni hacerlas sentir dolor.

"Nosotras podemos solas, nosotras podemos levantarnos después de una caída, reinventarnos después de un error y brillar incluso, cuando otros intentaron apagarnos. Mujeres, el amor no duele, no encierra y no limita, el amor te eleva y tú mereces lo más alto", añadió al final de su video.