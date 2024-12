Hugo García fue consultado sobre rumores de su ruptura con Alessia Rovegno: ¿Qué respondió?

Hugo García, conocido chico reality de "Esto es Guerra", se pronunció sobre los rumores de ruptura con Alessia Rovegno, que han circulado en los últimos días. Durante una entrevista con las cámaras de "Amor y Fuego", Hugo respondió evasivamente a las preguntas sobre su situación sentimental con la exMiss Perú, lo que dejó más dudas sobre la pareja.

Durante la visita de Hugo García a un centro comercial, el equipo de "Amor y Fuego" lo abordó mientras realizaba compras. A pesar de sus intentos por esquivar el tema sobre los rumores de separación con Alessia Rovegno, sus respuestas no hicieron más que alimentar las especulaciones. Cuando los reporteros le preguntaron directamente si seguía con Alessia, Hugo declaró.

"(¿Aún sigue la relación con Alessia?) Hermano, sabes que no puedo responderte. Me queda hasta el lunes para que termine la temporada y de ahí ya voy a poder hablar. (¿Sigue tu relación con Alessia?) Gracias", dijo Hugo, mostrando su deseo de no profundizar en detalles personales. Sin embargo, cuando le preguntaron si le deseaba lo mejor a Alessia, su respuesta fue contundente: "Yo también siempre le voy a desear lo mejor, obviamente".