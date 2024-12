Priscila Mateo a 'urracos' por ofensas a Gaby Serpa: "Machistas y misóginos disfrazados de 'periodistas'"

Desde que los reporteros de Magaly, tuvieron comentarios indecentes hacia Gabriela Serpa en su podcast llamado 'Puro Floro', muchos artistas han salido a despotricarlos. Entre ellos, Priscila Mateo que arremetió contra los 'urracos' por medio de sus redes.

Priscila Mateo contra 'Urracos' de Magaly

Como se recuerda, Priscila Mateo fue reportera del programa de Magaly Medina y que se retiró porque no había un buen ambiente laboral. Incluso, llegó a comentar que tenía malos tratos de parte de algunos de sus compañeros. Ahora, tras los hechos sucedidos con Gabriela Serpa, salió a pronunciar a través de un mensaje en sus redes.

"Lo dije hace muchos meses, y me apena realmente porque uno hasta se cuestiona, piensa que está equivocado cuando pones límites, te dicen 'debes tener correa', aceptar 'bromas' disfrazadas de machismo, sexismo, y a eso se le suma que también nos dicen: 'son hombres pues, inmaduros, qué se va a hacer, aguanta no más'", expresó.

La periodista cuenta que los integrantes de 'Puro Floro' inventaron historias para quedar bien ante el público y que era ella, quién hacía malos tratos en el trabajo por mala actitud. Aunque siempre se quedó callada por muchas cosas que aún no han salido a la luz, pero el tiempo le ha dado la razón.

"Yo siempre me quedé callada por mi tranquilidad, pese a que sé muchísimas cosas más que van de la mano con la moral y la ética, pero que no me competen decirlas. Y porque tiene que pasar mucho tiempo para que 'te crean' o 'te den la razón'", revela.

Los califica de machistas y misóginos

Luego, la comunicadora Priscila Mateo afirma nuevamente que no soportó el clima laboral a la que era sometida en su antiguo trabajo para el programa de Magaly Medina. Finalmente, terminó expresando calificativos fuertes contra los conductores de 'Puro Floro', integrado por John Tirado, Gianfranco Pérez y Otto Díaz.

"Lo mediático siempre lo afronté, jamás me quejé, pero por qué también soportar un clima laboral de hombres machistas, misóginos, sexistas, disfrazados de 'periodistas'", sentenció.

Hasta el momento, muchos artistas del medio de han pronunciado ante estos hechos que han ofendido no solo a Gabriela Serpa, sino a las mujeres en general. Aunque uno de los conductores de 'Puro Floro' salió a disculparse, esto no habría sido suficiente para los usuarios. Hasta el momento, la actriz cómica recibe el apoyo de muchas personas incluidas de la ex reportera Priscila Mateo.