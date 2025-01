¡Indignada! Alexandra Horler arremete contra Jean Deza tras polémica por agresión contra expareja

La periodista Alexandra Horler expresó su descontento con la carrera de Jean Deza, señalando que sus malas decisiones han truncado su potencial en el fútbol. La conductora de 'Paren todo' y locutora de Radio Karibeña se solidariza con las víctimas de la violencia de género.

En sus recientes declaraciones, Horler no dudó en calificar a Deza como un "reincidente" en su conducta agresiva, lo que ha llevado a su separación del club Juan Pablo Segundo y a un impedimento de salida del país. La periodista lamenta que un jugador con tanto talento no haya podido superar sus problemas personales.

Alexandra Horler, presentadora de 'Paren todo', afirmó que no sorprende que Jean Deza, actualmente con restricción de salida del país tras agredir a su expareja Gabriela Álava, sea considerado un agresor. Según Horler, las 'malas mañas y costumbres' que ha cultivado a lo largo de su vida han afectado negativamente tanto su trayectoria profesional como su vida personal.

"Claro que he visto lo que Jean Deza le hizo a la joven, toda mi solidaridad para ella siempre. Lo de él (su conducta agresiva) no es novedad, es reincidente y me da mucha tristeza porque es un chico con mucho talento para el fútbol", indicó.