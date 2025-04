¡Inesperado! Miguel Arce estalla contra Javier Masía y le lanza una hamburguesa en 'El Gran Chef Famosos'

En la más reciente edición de 'El Gran Chef: Famosos Extremo', la competencia culinaria vivió un inesperado momento de tensión protagonizado por Miguel Arce y el estricto jurado Javier Masías. El incidente ocurrió durante un desafío de hamburguesas XXL, que rápidamente se convirtió en el centro de atención por una acusación de trampa que desató una explosiva reacción por parte de Arce.

Acusación de trampa desata furia en Miguel Arce

Todo comenzó cuando Mateo Garrido Lecca, uno de los participantes, dejó unas hamburguesas adicionales cerca de la estación de Miguel Arce. Aunque el gesto parecía ser una ayuda, el chef Javier Masías acusó a Arce de recibir una hamburguesa ya procesada por otro competidor, lo que, según él, constituía hacer trampa.

"Señor Arce, me dicen que está haciendo trampa porque está recibiendo una hamburguesa ya procesada de otro competidor. ¿Dónde está esa hamburguesa?", cuestionó Masías, desatando el enojo de Arce.

Miguel Arce, visiblemente molesto por la acusación, no dudó en reaccionar con furia. En un gesto de protesta, lanzó la hamburguesa sobre su mesa, desarmándola para demostrar que no había cometido ninguna irregularidad.

"Acá está", respondió, con voz enojada. La actitud de Arce dejó en shock a los jurados Nelly Rossinelli y Luciano Mazzetti, quienes no esperaban una reacción tan fuerte.

Después de lo sucedido, el excombatiente, detrás de cámaras, mostró su arrepentimiento por la explosiva actitud que tuvo, pidiendo disculpas al público. Reconoció que su frustración era difícil de controlar.

"Perdón por lo que están viendo, pero tengo una frustración en estos momentos muy dura y no sé cómo controlarla. Necesito aprender mucho aún, y no solamente a cocinar, sino aquí (dentro)", admitió.

Tensión tras enfrentamiento con Javier Masías

Tras el enfrentamiento, los jurados continuaron evaluando los platos. Nelly Rossinelli y Luciano Mazzetti destacaron que la carne estaba bien cocida, pero no quedaron impresionados con el resultado final. Sin embargo, fue Javier Masías quien dio una crítica contundente, señalando varios fallos en la preparación de Arce.

"Hay poco tocino, poca sal, la mayonesa está insípida, pero el principal problema es que si tú no te enfocas, no hay forma que saques esto adelante; y esto es un plato simple. Es el primer día del repechaje, no sé si estés listo para soportar cinco días más. Buena suerte", comentó el jurado.

Ante estos duros comentarios, Miguel Arce no pudo contener su frustración y respondió con desánimo: "Por mí me voy, no tengo ningún problema". Su reacción reflejó claramente el peso de la tensión acumulada en la competencia

El enfrentamiento entre Miguel Arce y Javier Masías marcó la semana de revancha de 'El Gran Chef: Famosos Extremo'. A pesar de las disculpas de Arce y la crítica de Masías, el ambiente sigue tenso. Con la presión del repechaje, se espera que los próximos episodios sigan siendo polémicos y llenos de intensidad.