Pamela López acepta que Paul Michael es su colágeno y confiesa qué le gusta de él: "Inyección de alegría"

Pamela López, conocida por su relación pasada con Christian Cueva, sorprendió al público al acompañar a Paul Michael en el programa 'El Valor de la Verdad'. Durante la entrevista con Beto Ortiz, la trujillana aprovechó la ocasión para revelar detalles íntimos de su actual relación con el joven cantante de salsa.

Frente a las preguntas del conductor, Pamela no dudó en expresar el cariño que siente por Paul Michael, afirmando que él representa una renovación en su vida. Para ella, la diferencia de edad se ha convertido en un beneficio emocional, ya que asegura recibir constantemente amor, energía positiva y muestras de afecto que la mantienen feliz.

La también empresaria explicó que desde el primer beso sintió una conexión especial con el exsalsero, describiendo su relación como una mezcla de química, complicidad y alegría constante. Según contó, Paul Michael ha traído a su vida una sensación de juventud y vitalidad que la motiva cada día.

Por primera vez, Pamela abrió su corazón en televisión nacional para hablar de la intimidad que comparte con su actual pareja. Describió a Paul como un hombre muy cariñoso, atento y afectuoso, características que la han conquistado y la mantienen ilusionada con esta nueva etapa sentimental.

El término "colágeno" fue utilizado por Pamela para resumir lo que Paul Michael representa para ella en este momento de su vida: frescura, renovación y felicidad. Su testimonio no solo llamó la atención del público, sino que también dejó claro que la trujillana atraviesa uno de sus momentos más plenos a nivel sentimental.

Paul Michael se sentó en el temido sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y sorprendió con sus confesiones sobre su relación con Pamela López y otros episodios de su vida personal. Sin embargo, no todo fue alegría, ya que el cantante terminó perdiendo los 15 mil soles que había acumulado tras fallar en la pregunta número 15.

Estas son algunas de las preguntas que respondió:

Pregunta 1: ¿Besaste a Pamela López el día de tu cumpleaños?

Pregunta 3: ¿Te escribió Pamela 'te amo' en la frente?

Pregunta 5: ¿Te molesta que te comparen con Christian Cueva?

Pregunta 8: ¿Debutaste con tu empleada doméstica?

Pregunta 10: ¿Estás enamorado de Pamela López?

Pregunta 15: ¿Te cuelgas de la fama de Pamela?

Respuesta: No. (Falso). Aquí fue donde el polígrafo lo delató. La respuesta salió falsa y el cantante perdió todo el dinero ganado.

Paul dijo: "Pero yo no me cuelgo de su fama. Qué raro". Por ello, Beto Ortiz contestó: "No es algo que podamos discutir, porque es el resultado del polígrafo... Era una pregunta complicada".