Jefferson Farfán elogia la incursión de Christian Cueva en la cumbia: "No tiene miedo al escenario"

Jefferson Farfán habló por primera vez sobre la incursión de Christian Cueva en la cumbia, elogiando a su excompañero de la selección y afirmando que tiene mucho ritmo. ¿Cómo respondió el futbolista?

Recordemos que Christian Cueva incursionó en el ambiente musical hace unas semanas de la mano de su actual pareja, Pamela Franco. Desde entonces, ambos se han presentado en varias discotecas y eventos para cantar 'El Cervecero', tema que grabaron juntos.

En el más reciente capítulo del podcast de la 'Foquita', Farfán tuvo como invitado al futbolista André Carrillo, quien, junto a Roberto Guizasola y el mismo Jefferson, comentó por primera vez sobre el lanzamiento de su compañero Cueva a la música.

En un inicio, Jefferson afirmó que le encantó saber sobre el nuevo rumbo de Cueva. "A mí lo que me gusta del cholo es su actitud. No tiene miedo al escenario" , dijo el '10 de la calle'.

Enseguida, André Carrillo complementó diciendo que Cueva tiene "personalidad", lo cual fue respaldado por Farfán. Por su parte, Roberto Guizasola indicó que a Cueva siempre le ha gustado el ambiente de la noche, la música y los escenarios.

Finalmente, los tres amigos entonaron la versión de 'El Cervecero' de Christian Cueva, donde se menciona al mismo Carrillo, a Lapadula y al propio Cueva. "Me gusta, me gusta", sentenció Farfán.

Aunque no tuvo una buena salida del club de Alianza Lima, el pelotero Christian Cueva habló sobre la posibilidad de volver a la 'blanquiazul'. Aunque, primero dedicó unas palabras al último equipo donde formó parte al Cienciano, quién incluso aún estarían en conversaciones para el próximo año.

"Saludar primero a la gente de Cusco que me recibió muy bien, a la gente de Cienciano. Seguimos en conversaciones con el presidente Sergio, pero no descarto nada, no cierro las puertas a nadie. Mientras tanto me mantengo entrenando por mi cuenta", expresó en Exitosa.