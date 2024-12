¿Christian Cueva podría regresar al club de Alianza Lima para este 2025?

Dentro del fútbol peruano, Christian Cueva se ha convertido en noticia en los últimos días. A través de una entrevista, habló sobre su futuro en el fútbol y si estaría interesado en regresar al club de Alianza Lima para el próximo año.

Aunque no tuvo una buena salida del club de Alianza Lima, el pelotero Christian Cueva habló sobre la posibilidad de volver a la 'blanquiazul'. Aunque, primero dedicó unas palabras al último equipo donde formó parte al Cienciano, quién incluso aún estarían en conversaciones para el próximo año.

"Saludar primero a la gente de Cusco que me recibió muy bien, a la gente de Cienciano. Seguimos en conversaciones con el presidente Sergio, pero no descarto nada, no cierro las puertas a nadie. Mientras tanto me mantengo entrenando por mi cuenta", expresó en Exitosa. Luego, en una entrevista añadió su deseo de regresar a Alianza Lima: "Sí, claro, yo siempre pienso en regresar al equipo del cual soy hincha también".