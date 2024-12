6 de diciembre: ¿Es feriado o día no laborable, según el Diario Oficial El Peruano?

Con la llegada de diciembre, se anticipan nuevos feriados y días no laborables. En este contexto, la declaración del viernes 6 de diciembre como fecha festiva ha sido informada por el Diario El Peruano. Entérate aquí si es un feriado o día no laborable, según la fuente oficial.

¿Este 6 de diciembre es feriado o día no laborable?

Este viernes 6 de diciembre, muchos peruanos se preguntan si podrán disfrutar de un día libre o si se trata de un día más de trabajo. Según lo indicado en el Diario Oficial El Peruano, este 6 de diciembre ha sido decretado como "Día no laborable". Pero, ¿qué significa realmente esto y cómo afecta a los trabajadores? Aquí te lo contamos.

¿Qué es un día no laborable?

A diferencia de los feriados, donde los trabajadores tienen derecho a un descanso obligatorio con pago extra, un día no laborable es un día en el que no se trabaja, pero las horas no laboradas deberán ser recuperadas en los días posteriores. Es decir, si eres parte del sector público, tendrás el día libre, pero deberás compensar las horas en las semanas siguientes.

Por otro lado, para los trabajadores del sector privado, el día puede ser libre si el empleador lo acuerda con el trabajador. Sin embargo, en ese caso, el tiempo no trabajado debe ser recuperado y no se pagará un extra, como ocurriría en un feriado.

¿Por qué el gobierno toma esta decisión?

El objetivo de decretar el 6 de diciembre como día no laborable es impulsar el turismo interno y dar un empuje a la economía nacional. Este tipo de medidas buscan que más personas aprovechen el fin de semana largo y disfruten de las maravillas que el Perú tiene para ofrecer, como nuestras playas, montañas y la calidez de nuestras tradiciones.

¿Qué pasa si trabajo este día?

Si trabajas en el sector privado y tu empleador está de acuerdo en que tomes este día libre, recuerda que debes recuperar esas horas de trabajo en los días siguientes. El pago no será adicional, como si fuera un feriado, por lo que es importante tener claro que el tiempo perdido debe ser compensado.

Días no laborables restantes en diciembre

Además del 6 de diciembre, en diciembre también hay varios días no laborables para los empleados del sector público, que son el 23, 24, 30 y 31 de diciembre. Estos días también se considerarán como descansos obligatorios para el sector público, pero, nuevamente, habrá que recuperar las horas no trabajadas.

El feriado del 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

El 8 de diciembre sí será un feriado oficial, ya que se celebra la Inmaculada Concepción, un día dedicado a honrar a la Virgen María. Este es un día de descanso tanto para el sector público como el privado, y es común que muchas familias aprovechen para reunirse y celebrar.

¿Qué más debe saber el trabajador peruano?

A lo largo del año, en Perú tenemos varios feriados importantes, como el Día del Trabajo, la Semana Santa, y la Fiesta de la Independencia. Además, el gobierno decreta días no laborables adicionales, que permiten a los peruanos disfrutar de largos fines de semana. Aunque no todos los días no laborables se pagan como un feriado, siempre hay oportunidades para descansar y disfrutar de lo que el país ofrece.

En resumen, el 6 de diciembre no será un feriado, pero sí un día no laborable para el sector público. Los trabajadores del sector privado pueden acogerse a esta medida si lo acuerdan con sus empleadores. Así que aprovecha el descanso, organiza tus planes y disfruta de este día extra para descansar o viajar.