Samahara Lobatón su secreto para no engordar en el embarazo: ¿Cuánto le falta para dar a luz?

Samahara Lobatón está a pocas semanas de recibir a su hija y ha revelado cuál es su secreto para no subir de peso durante el tiempo de embarazo. Además, con detalles sobre su estado de gestación y cuántas semanas le falta para dar a luz.

La hija de Melissa Klug abrió una caja de preguntas en su cuenta oficial de Instagram para que sus seguidores le consultas que quieran, pero lo que resultó sorprendente es que la mayoría le preguntó sobre su proceso de embarazo.

¿Cuándo nacerá la segunda hija de Samahara?

Una de las seguidoras de la influencer le preguntó cuándo dará luz y ella respondió que no falta mucho, agregando una imagen donde se ve que está en el tercer trimestre de embarazo y le quedan sólo 10 semanas para tener su bebé entre sus brazos.

Otra fanática le pregunto cuál es su tip para no subir de peso mientras esté embarazada, a lo que Samahara respondió que es por pura genética y resaltó que su bebé está bien de salud. "La bebita está súper sana y con super peso", agregó.

Finalmente, Samahara reveló que su familia tiene la tradición de no armar nada en la habitación hasta que el bebé llegue ya que lo consideran de mala suerte. "En mi familia se cree que no se arma nada hasta que la bebé nazca. Es de mala suerte, tengo todo listo pero no armado", concluyó.

Bryan no quiere regresar con Samahara

Hace unas semanas Bryan Torres habló con el programa "Amor y Fuego" y desmintió los rumores sobre una reconciliación. Pese a las múltiples apariciones juntos a distintas horas del día, viajes y demás, el cantante negó rotundamente que haya vuelto con Samahara Lobatón.

"No (estoy con Samahara). Ahorita estamos enfocados en el tema del bebé. Me van a seguir viendo con ella, salimos a hacer compras, la ayudo bastante y nos llevamos súper bien. Las cosas que pasaron ya pasaron", afirmó Bryan.

El cantante también fue contundente sobre no volver con Samahara solo por su hijo. "¿Quién regresa por sus hijos? Cuando crezcan, los hijos se van y pierdes años de tu vida", expresó.

Es así que, Samahara Lobatón utilizó sus redes sociales para contar más detalles de su embarazo, asegurando que le faltan sólo 10 semanas para dar a luz y él no subir de peso durante la gestación es por genética.